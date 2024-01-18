İngiliz Kraliyet ailesinde sağlık sorunları: Önce Prenses Kate şimdi Kral Charles

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyat ile gündem geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtildi.









ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ







42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı.

Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve karın bölgesiyle ilgili olduğu bilgisi verildi.











KRAL CHARLES DA AMELİYAT OLACAK







Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen törenle taç giyen Kral Charles'ın da operasyon geçireceği duyuruldu.

BBC'nin haberine göre Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle bıçak altına yatacağı belirtildi. 75 yaşındaki Kral'ın geçireceği operasyon nedeniyle birtakım etkinlikler ertelendi.



İki kraliyet üyesinin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin aynı gün paylaşılması olağandışı bir durum olarak nitelendiriliyor ancak etkinliklerin iptal edilmesi söz konusu olduğu için bu duyuruların yapılması gerekliydi.



Öte yandan Kral Charles'ın benzer semptomları gözlemleyen erkekleri teşvik etmek için kendisine konulan teşhisi paylaşmak istediği biliniyor.

