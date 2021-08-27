Samanyolu Haber /Dünya / İngilizler elçilikte Afgan çalışanlarının bilgilerini bırakıp gitmiş /27 Ağustos 2021 16:52

İngilizler elçilikte Afgan çalışanlarının bilgilerini bırakıp gitmiş

İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği ekibi, bölgeyi tahliye ederken kendileri için çalışan Afganların bilgilerini elçilik binasında bıraktı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı personeli, tahliye edilen İngiliz büyükelçiliği binasında kendileri için çalışan ve iş başvurusunda bulunan Afganların bilgilerinin yer aldığı bir listeyi bırakarak gitti.

The Times tarafından aktarılan habere göre, salı günü İngiliz büyükelçiliği yerleşkesine giren Taliban militanlarının devriyesi sırasında, 7 Afganistan vatandaşının iletişim bilgileri bulundu.

İletişim bilgileri bulunan Afganlarla yapılan görüşme sonucunda ise, söz konusu kişilerin tahliye operasyonu sırasında havaalanı çevre duvarının yanlış tarafında mahsur kaldıkları ortaya çıkarıldı.

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