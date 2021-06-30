İngiltere’de 29 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 68 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 800 bin 907’ye ulaştığı belirtildi.







Ülkede corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı 29 Ocak’ta tespit edilen 28 bin 910 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 14 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 140’a yükseldi.





Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 719 bin 762 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 872 bin 450 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.





İNGİLTERE VE İSKOÇYA MAÇI SONRASI YAKLAŞIK 2 BİN VAKA





Geçtiğimiz haftalarda Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında İngiltere ve İskoçya maçını izleyen taraftar grupları arasında yaklaşık 2 bin Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.





İskoçya Halk Sağlığı (PHS), 18 Haziran’da başkent Londra’daki Wembley Stadyumu’nda gerçekleşen maçı izlemek için Londra`ya giden İskoç taraftarlarla bağlantılı yaklaşık 2 bin vaka kaydedildiğini söyledi. PHS, bu vakaların üçte ikisinin, maçı stadyumda seyreden taraftarların olduğunu belirtti.