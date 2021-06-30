Samanyoluhaber.com'da günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..













ORHAN İNANDI’NIN KIRGIZ VATANDAŞLIĞININ YASAL OLUP OLMADIĞI NEDEN ARAŞTIRILIYOR?





Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan Orhan İnandı’dan bir aydır haber alınamıyor.

Kırgızistan’ın en önemli ve en çok takip edilen haber portalından biri olan Kaktüs Media, Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili dün önemli bir analiz yayınladı.

Siyaset bilimci Çınara Esengül, hukukçu Tattıbübü Ergeşbaeva gibi isimlerin görüşlerine de yer veren yazıda Kırgızistan hükümetinin bugüne kadar İnandı olayıyla ilgili uluslararası topluma bir cevap verilemediği vurgulandı. Tattıbübü Ergeşbaeva, Orhan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığının Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yasal olup araştırılmasını da yasa dışı olarak değerlendirdi.

Vatandaşlık almanın kolay bir iş olmadığını ifade eden Ergeşbaeva, “Neden daha önce değil de şimdi vatandaşlığın yasal olup olmadığı araştırılıyor? İstihbarat birimi özellikle neden şimdi bu konu ile ilgileniyor? Burada, Kırgız vatandaşı olan birisinin anayasal haklarının ihlal edildiğini belirtmem gerekir” dedi.

ORHAN İNANDI HAKKINDAKİ HER TÜRLÜ BİLGİ BU SİTEDE

Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı'nın kaçırılmasının üzerinden bir ay geçti. MİT tarafından kaçırıldığı ve Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu tahmin edilen İnandı'dan 31 Mayıs 2021 gününden bu yana haber alınamıyor.





İnandı'nın bulunması için kamuoyunun baskısı devam ederken, dikkat çeken bir internet sitesi yayın hayatına başladı. 'orhaninandi.com' isimli internet sitesi üzerinden İnandı hakkındaki her türlü bilgi ve gelişmeye ulaşmak mümkün.





Sitede Orhan İnandı'nın biyografisinin yanı sıra, kaçırma olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri, haberler, etkinlikler ile fotoğraf ve video galerilerine ulaşılabilir.









TÜRKİYE, AVUSTURYA'DAN SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN İADESİNİ İSTEDİ

Avusturya'nın Wels şehrinde gözaltına alınarak Viyana’ya getirilen SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığının hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

Dosyada Korkmaz hakkında, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, 2 ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.





CADI AVINDA BUGÜN: 39 ESKİ MÜLKİ AMİRE GÖZALTI KARARI





Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen kirli ilişkileri görmezden gelen yargı, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik operasyonlarına hız verdi. Bu sabah Ankara merkezli yapılan operasyonda eski mülki idare amirleri gözaltına alındı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında eski mülki idare amirleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. 40 isim hakkında gözaltı, 11 eski mülki idare amiri hakkında ise ifadeye çağrılması kararı verildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturmada 51 kişiyi takibe aldı. Haklarındaki suçlama ise kontörlü ya da ankesörlü telefonlardan aranmaktı. Ayrıca takibe alınan isimler hakkında itirafçı beyanları olduğu ileri sürüldü.





Gözaltı kararı verilen 40 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 22'si gözaltına alındı. Diğer isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





TRUMP’IN AVUKATI GİULİANİ’YE TÜRKİYE SORUŞTURMASI

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani hakkında Türkiye’nin çıkarları için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddiaları konusunda soruşturma başlattı.





Giuliani’nin Trump yönetimi nezdinde, Rıza Zarrab ve Fethullah Gülen konusunda Türkiye lehine lobi yapıp yapmadığı araştırılacak.





Soruşturma Giuliani’nin 2017’de Trump’ın, Halkbank üzerinden ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran’a yardım etmekle suçlanan İranlı iş insanı Reza Zarrab’a yönelik federal suçlamaları düşürmesi için baskı yaptığı konusunda yürütülüyor. Soruşturmadaki diğer bir başlık da Giuliani’nin Trump’tan ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeye zorladığı yönündeki iddia.

Giuliani, ABD’de Türkiye’nin veya Ukrayna’nın çıkarları hakkında hareket ettiği suçlamalarını reddediyordu. Hbaerde, Giuliani’nin Türkiye lehine hareket edip etmediğine dair soruları yaklaşık bir yıldır başarıyla savuşturduğu yorumu yapıldı.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR





Türkiye'nin insan hakları ihlalleri faturası her geçen gün kabarıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) değerlendirilmeyi bekleyen başvurular sıralamasında Türkiye, yıllardır bu alanda rekortmenliği elden bırakmayan Rusya’yı yakalamak üzere. En az bir mahkumiyet içeren hak ihlali kararlarında ise birinci sırada.





AİHM’den edinilen bilgilere göre, 2021’in ilk beş ayında Türkiye’den gelen başvurularda önemli artış yaşanırken, ilk sıradaki Moskova ile Ankara arasındaki fark sadece yüzde 1,2’ye düştü.





2020 yılı itibarıyla ocak ayında açıklanan AİHM yıllık raporunda, 62 bin civarında başvurunun değerlendirilmeyi beklediği bilgisine yer verilirken, bu alanda 13 bin 650 başvuru ile Rusya ilk sırada, 11 bin 750 başvuru ile Türkiye ikinci sırada yer alıyordu.





Toplam başvurular içinde Rusya’dan gelen doysa oranı yüzde 22 olurken, Türkiye’nin payı yüzde 19 civarındaydı. 2021 yılının ilk 5 ayında Türkiye, Rusya’ya daha da yaklaştı





AİHM’in şu ana kadarki verdiği mahkumiyet kararlarına bakıldığında, 2020 yılı sonu itibarıyla, en az bir hak ihlali içeren 3 bin 309 karar ile Türkiye ilk sırada, 2 bin 724 karar ile Rusya ikinci, bin 857 karar ile İtalya da üçüncü sırada yer alıyor.