İngiltere Hükümetinin mültecileri Ruanda'ya gönderme planına Yüksek Mahkeme'den ret

İngiltere Yüksek Mahkemesi, hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planına ilişkin kararının açıklayarak planın hukuksuz olduğuna hükmetti.





Daha önce mahkemenin verdiği Ruanda'nın güvenli bir üçüncü ülke olarak değerlendirilemeyeceği kararına hükümetin yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkeme, kararını bugün açıkladı. Mahkeme, oy birliğiyle hükümetin planını reddetti.





'ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR'





Yüksek Mahkeme Başkanı Robert Reed, mahkeme heyetindeki beş hakimin de 'Ruanda'ya gönderilen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilme yönünde gerçek bir riskle karşı karşıya kalacağına inanmak için somut gerekçeler olduğu' konusunda hemfikir kaldığını belirtti.





Reed, sığınmacıların ülkelerine geri gönderilme riskini bertaraf etmek için gerekli olan değişikliklerin gelecekte yapılabileceğini, fakat bunların şu an mevcut olmadığını söyledi.





SUNAK: BİR SONRAKİ ADIMLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Kararın ardından açıklama yapan Başbakan Rishi Sunak, “Bugün açıklanan kararı gördük; bir sonraki adımlarımızı değerlendireceğiz” dedi. ‘Bunun istedikleri sonuç olmadığını’ belirten Sunak, “Ancak son ayları tüm olası sonuçlar için plan yaparak geçirdik; tekneleri durdurmaya olan bağlılığımız sürecek” ifadelerini kullandı.





RUANDA PLANI NEDİR?

İngiltere hükümetinin 'Ruanda planı' Nisan 2022'de dönemin Muhafazakar Partili başbakanı Boris Johnson tarafından ortaya atılmıştı. Plan, İngiltere topraklarına 'yasadışı' bir şekilde geldiği tespit edilen mültecilerin İngiltere'den yaklaşık 6 bin 400 kilometre ötedeki Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyordu.





İlk sınır dışı uçuşunun Haziran 2022'de yapılması beklenirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) son anda verdiği bir tedbir kararıyla İngiltere'deki yasal süreç sonuçlanıncaya kadar sınır dışı işlemlerinin durdurulmasına hükmetti.





Temmuzda kabul edilen yeni bir yasal düzenlemeyle ülkeye teknelerle ulaşan kişilerin sığınma başvuruları kabul edilemez olarak değerlendirilecek, bu kişiler sınır dışı edilmelerinin önüne geçmek için mahkemeye başvurarak modern kölelik kanunlarını kullanamayacaktı.





Söz konusu yasal düzenleme ayrıca bakanlara AİHM'in tedbir kararlarını göz ardı etmek için takdir yetkisi kullanma hakkı da verdi. Ancak düzenlemenin çoğu hükmü uygulanmadı.





YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Londra İstinaf Mahkemesi, bire karşı iki hakimin oyuyla haziran ayında aldığı kararda Ruanda'ya sınır dışı edilen kişilerin zulme uğrayacakları ülkelerine geri gönderilme riski ile karşı karşıya kalabileceğine hükmetmişti.





Mülteciler söz konusu planın hukuksuz olduğunun tespiti için mahkemelere başvururken İngiltere hükümeti de istinaf kararına karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme'nin beş hakimi kararını bugün açıkladı.