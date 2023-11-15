Ünlü Futbolcu kaçırılan babası ile günler sonra buluştu

Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmış ancak baba Diaz rehin olarak tutulmuştu.





MİLLİ TAKIM KAMPINDA BULUŞTULAR

13 gün sonra serbest bırakılan baba helikopterle Valledupar kentine götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi. 58 yaşındaki Diaz’da kötü muamele izine rastlanmadı. Luis Manuel Diaz, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü. Ailesine kavuşan Luis Manuel Diaz duygusal anlar yaşadı ancak oğlu henüz İngiltere’den dönmemişti.









Milli ara nedeniyle Kolombiya Milli Takımı’na katılmak için ülkesine dönen yıldız futbolcu takım kampında babasına kavuştu. Oldukça tedirgin ve stresli günler geçiren aile oğulları Diaz ile buluşma sırasında duygusal anlar yaşadı.





