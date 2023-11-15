Samanyolu Haber /Spor / Ünlü Futbolcu kaçırılan babası ile günler sonra buluştu /15 Kasım 2023 15:45

Ünlü Futbolcu kaçırılan babası ile günler sonra buluştu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen futbolcu Luis Diaz, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan babası Luis Manuel Diaz ile günler sonra buluştu.

SHABER3.COM

Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmış ancak baba Diaz rehin olarak tutulmuştu.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA BULUŞTULAR
13 gün sonra serbest bırakılan baba helikopterle Valledupar kentine götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi. 58 yaşındaki Diaz’da kötü muamele izine rastlanmadı. Luis Manuel Diaz, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü. Ailesine kavuşan Luis Manuel Diaz duygusal anlar yaşadı ancak oğlu henüz İngiltere’den dönmemişti.


Milli ara nedeniyle Kolombiya Milli Takımı’na katılmak için ülkesine dönen yıldız futbolcu takım kampında babasına kavuştu. Oldukça tedirgin ve stresli günler geçiren aile oğulları Diaz ile buluşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

26 yaşındaki Luis Diaz, anne ve babasının kaçırılması sonrası forma giydiği ilk maçta, Luton Town-Liverpool maçında takımının tek golünü attı, karşılaşma 1-1 bitti.
Diaz, golü sonrası, üzerinde “Babaya özgürlük” yazan tişörtünü göstermişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Futbolcu kaçırılan babası ile günler sonra buluştu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:33:18