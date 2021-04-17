Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Kraliçesinin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip toprağa verildi /17 Nisan 2021 22:00

İngiltere Kraliçesinin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip toprağa verildi

Philip'in naaşı, Windsor Kalesi'nde yer alan St George Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından kilisenin şapelindeki özel bir bölüme defnedildi. Kraliçe II. Elizabeth 73 yıllık hayat arkadaşını yolcu ettiği cenaze merasimi esnasında korona kısıtlamaları nedeniyle tek başına oturdu.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 9 Nisan’da hayata gözlerini kapayan eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in naaşı Windsor Kalesinde düzenlenen bir cenaze töreninin ardından aynı kale içinde yer alan St George Kilisesi’nin şapelindeki katafalka yerleştirildi.

Prens Philip’in naaşının burada geçici olarak kalacağı, Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası onunla birlikte başka yere gömüleceği bildirildi.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı düzenlenen cenaze töreninde Kraliçe Elizabeth yine aynı nedenden dolayı tören boyunca şapelde tek başına oturdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yerini bir aile üyesine bırakmak için törene katılmadı. Cenazeye sadece 30 aile üyesi katıldı.
 
Cenaze töreninin ardından Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate’in Prens Harry’yle birlikte yürüyerek şapelden ayrıldığı görüldü.
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