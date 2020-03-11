Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere ocakta durakladı /11 Mart 2020 13:33

İngiltere ocakta durakladı

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'de ekonomi ocak ayında aylık bazda büyümedi.

SHABER3.COM

Ekonomik büyüme motoru ocak ayında sürpriz biçimde durduğu İngiltere'de yıllık büyüme ise yüzde 0,6 olarak tahakkuk etti.

Ekonomi son 3 ayda da durakladı. İmalat ve hizmet sektörleri ocakta zayıf büyüme kaydederken inşaat aktivitesi daraldı.   

KORONAVİRÜS ETKİSİ DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Politika yapıcılar, Koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin zayıflayacağı uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası ekonomik daralmaya karşı bugün 50 baz puanlık indirim ile politika faizini yüzde 0,25'e indirmişti.
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