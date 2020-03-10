Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol şokunda 2'nci gün! /10 Mart 2020 12:44

Petrol şokunda 2'nci gün!

Piyasalarda tsunamiye sebep olan petrol şokunda ikinci gün tansiyon bir nebze düştü. Dün gün içinde 27 dolara kadar gerileyen Brent petrolün fiyatı bugün 36 dolar civarında.

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Koronavirüs salgınının hem arz hem de talep şokuna yol açacağı endişeliriyle petrol dün son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 

Gün içinde 27 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı  günü 31,13 dolar ile 2016 başından bu yana en düşük seviyeden kapatmıştı.

Brent petrolü dün yüzde 24 düştükten sonra bugün yüzde 5 yükselerek varil başına 36,07 dolara tırmandı. 

Suudi Arabistan hafta sonu resmi petrol fiyatını düşürdü ve üretimi rekor seviyelere çıkarma tehdidinde bulundu. Rusya ise gelecek ay üretimi artıracağını açıkladı. 

MOSKOVA'DAN "PETROL SAVAŞINA HAZIRIM" MESAJI

Koronavirüs dolayısıyla talebin azaldığı bir ortamda, piyasaya büyük miktarlı yeni arz geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel finans krizinden bu yana küresel talebin ilk kez düşeceği uyarısında bulundu.

Brent tipi petrolün varil (158,9 litre) fiyatı 9 Mart'ta son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol endüstrisinin mali açıdan tahmin edilen herhangi bir fiyat seviyesinde rekabetçi kalacak denli güçlü olduğunu ve piyasa payını koruyacağını söyleyerek, Moskova'nın fiyat savaşına hazır olduğunu işaret etti. 

IEA İcra Direktörü Fatih Birol ise, "petrol piyasasında Rus ruleti oynamanın ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Enerji danışmanlık şirketi IHS Markit'in başkan yardımcısı Victor Shum, "Suudi Arabistan yeni bir silah kullanıyor: Talebin düştüğü bir dünyada petrol fiyatlarını düşürmek." dedi. 
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