Samanyolu Haber /Gündem / Petrol çakıldı, dolar ve Euro çıkışta : EURO 7 TL'yi geçti /09 Mart 2020 10:54

Petrol çakıldı, dolar ve Euro çıkışta : EURO 7 TL'yi geçti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kesintisi konusunda anlaşmaya varamadı. Bu da petrol fiyatlarının tarihi bir düşüş yaşamasına neden oldu.

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Dolar/TL, ABD başta olmak üzere küresel merkez bankalarının bir kez daha faiz indirim sürecine girdiği beklentisiyle gerilediği 6,19 seviyelerinde dalgalı bir seyir izliyor. Avro/TL, 7,09'a kadar yükselirken, sabah saatleri itibarıyla 7,02 seviyelerinde.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması ve fiyatı düşürmesinin ardından petrolün fiyatı resmen çöktü! Petrol fiyatlarında 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara kadar indi.

ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisine rağmen corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisine yönelik endişeler bugün de küresel piyasalarda kuvvetli satışlara neden oldu.

EURO 7 TL’NİN ÜZERİNDE
Euro/TL kuru, gece saatlerinde 7,09 seviyelerine kadar yükseldikten sonra saat 08.42 itibarıyla 7,02 seviyelerinde hareket ediyor.

20 Şubat’ta 1,07 seviyelerinde olan Euro/dolar paritesi, bugün 1,13 seviyelerine yükselmiş durumda.
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