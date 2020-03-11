Ekonomi tamamen çökebilir!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Chrisine Lagarde, liderlerin Koronavirüs salgınına karşı harekete geçmemeleri durumunda Avrupa'nın 2008 mali krizine benzer büyük bir ekonomik şok riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.







Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Lagarde dün geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) liderleri ile telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede adımların koordineli atılmaması gerektiğini vurguladı.





"2008 KRİZİNE BENZER BİR SENARYOYA HAZIRLIKLI OLUN!"





"Avrupa birçoğumuza 2008 Büyük Finans Krizi'ni hatırlatacak bir senaryo ile karşı karşıya kalabilir." diyen Lagarde, doğru tepki ile şokun muhtemelen kısa süreceğini sözlerine ekledi.





Lagarde, ECB'nin bu haftaki toplantıda tüm araçlara bakacağını ve bunların arasında özellikle "süper ucuz" fonlama sağlama ve likiditeyi garanti etme ve kredilerin kurumamasını sağlama olacağını kaydetti.





Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerini kriz tehlikesine karşı uyardı.





Aynı kaynak, ancak Lagarde'ın tedbirlerin, bankaların virüsten etkilenen alanlara kredi vermeye devam etmelerine sağlamaya yönelik adımlarının hükümetlerin tüm güçleri ile destek vermeleri halinde işe yarayabileceğini söylediğini kaydetti.





Bu dramatik müdahale, Lagarde'ın ECB Yönetim Konseyi toplantısında parasal teşvik konusunda hızlı hareket edilmesi için ısrarcı olacağını işaret ediyor.





İTALYA'DA FELÇ EDİCİ BİR EKONOMİK DARALMA





Birçok ekonomist ECB'nin 12 Mart Perşembe günkü toplantısında faiz indirimi yapmasını ve belki de parasal genişleme programında artışa gitmesini bekliyor.





Ülke çapında karantina uygulayan İtalya virüsün yayılmasından dolayı şimdiye dek en büyük darbeyi alan ülke konumunda ve felç edici bir daralma ile karşı karşıya.







Lagarde hasarın muhtemelen diğer ülkelere de yayılacağı uyarısında bulundu.





Lagarde liderlere, "Şimdi güçlü bir hareket yapılamaması durumunda, ekonomilerinizin bir kısmının çökme riski var" dedi.