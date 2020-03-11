16 milyar euroluk paket

Ülke çapında "kırmızı alarm" ilan eden İtalya, Avrupa Merkez Bankası'na virüsün ekonomik etkileri ile mücadele etme konusunda destek çağırısında bulundu.







Avrupa Birliği’nin üye ülkelerin Koronavirüs ile mücadelesine destek olmak amacıyla bütçe kurallarını esnetme konusunda uzlaşmalarının akabinde yetkililer, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ni bir ay içinde dördüncü kez İtalya’nın mali teşvik programını artırmaya hazırlandığını belirtti.





16 MİLYAR EUROLUK VİRÜSLE MÜCADELE PAKETİ





Roma’daki Maliye Bakanlığı yetkilileri son paketi nasıl 16 milyon euro (18 milyar dolar) seviyesine çıkarabilecekleri konusunda çalışırlarken, Conte dün diğer Avrupa Birliği liderleri ile video konferansına katıldı.





Conte diğer liderlerden euro krizi esnasında kendilerinin gösterdiği aynı dayanışma ve kararlılığı göstermeleri çağrısında bulundu.





Avrupa Komsiyonu Başkanı Ursua Von Leyen , “İstikrar ve Büyüme Paketinde yer alan tüm esnekliğimizi kullanacağız. Çok kısa bir zaman içinde oyunun kurallarını netleştireceğiz. Haftanın sonuna kadar konunun ana hatları netleşmiş olacak.” dedi.





AVRUPA MERKEZ BANKASI DA DEVREYE GİREBİLİR





Portekiz Başbakanı Antonio Costa yarın Yönetim Konseyi’nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile buluşmasında, Lagarde’ın küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemek için bazı önlemler teklif edeceğini söyledi.





Görüşme hakkında bilgisi olan bir başka yetkili ise, Lagarde’ın hükümetleri mali teşvik ile üzerlerine düşeni yapmaları konusunda uyardığını söyledi.