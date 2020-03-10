Samanyolu Haber /Dünya / İtalya korkutuyor /10 Mart 2020 20:47

İtalya korkutuyor

İtalya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Önceki gün 463 olan virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 631 olarak güncellendi. Vaka sayısı ise 9172'den, 10149'a yükseldi.

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İtalyan sağlık yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre İtalya’da bugün 168 kişi daha Corona virüsünün kurbanı oldu.Önceki gün ölü sayısı 463 olarak açıklanmıştı, bugün yapılan açıklamada ise ölü sayısının 631’e yükseldiği belirtildi.

VAKA SAYISINDA DA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Kuzey İtalya’da başlayan salgında dünkü vaka sayısı 9172 olmuştu. An itibariyle vaka sayısı 10149’a yükseldi.Dün Başbakan Conte, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin bütün ülkeyi kapsadığını belirtmişti.

Conte halka açık bütün etkinliklerin yasaklandığını belirterek okulların 3 Nisan’a kadar tatil edildiğini duyurmuştu.İtalya’nın komşusu Slovenya, bu ülke ile olan sınırlarını kapattığını açıkladı. Fransa ve İspanya ise İtalya’ya yapılan bütün uçuşları askıya aldı.
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