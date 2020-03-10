Yunanistan'da eğitime Koronavirüs arası

Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği açıklandı.Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, corona virüs salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.







Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.