İngiltere yüksek enflasyona boyun mu eğecek?

İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi üzerine önümüzdeki aylarda para politikalarını sıkılaştırmada daha önce düşünülenden daha agresif olacağı tahmin ediliyor.
Reuters'in yaptığı ankete katılan uzmanlar G7 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkede merkez bankasının faizleri artırmaya devam etmesini bekliyor.
Marttaki yüzde 10,1 seviyesinden nisanda yüzde 8,7'ye gerileyen enflasyon yine de yüzde 8,2'lik beklentilerin üzerinde kaldı.
HSBC ekonomisti Simon Wells yatırımcılara yazdığı bilgi notunda "İngiltere'nin nisan ayı enflasyonu şoke ediciydi. Bu bir müdahale getirecektir. Verilere dayalı hareket eden İngiltere Merkez Bankası'nın haziranda beklediğimiz 25 baz puanlık artışa ilave olarak artık ağustos ve eylül aylarında da 25'er baz puan artırmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.
Reuters anketine katıla 50 ekonomistten 48'i haziranda 25 baz puanlık artış beklerken kalan ikisi ise 50 baz puanlık artış bekliyor. 47 ekonomistten 27'si de halihazırda yüzde 4,5 olan gösterge faizin eylül ayı sonu itibariyle yüzde 5 ya da daha fazla olacağını tahmin ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda ekonomistler bankanın mayıs ayındaki yükselişten sonra faiz artırımlarına son vermesini bekliyordu.
Banka 2021 Aralık ayından bu yana üst üste 12 defa artırma kararı ile faizler 4,4 yüzdelik puan yükselterek 1989'dan bu yana en hızlı parasal sıkılaşmaya imza atmıştı.