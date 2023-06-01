Samanyolu Haber /Dünya / Macron, Putin Ukrayna'yı işgal ederek NATO'yu yeniden uyandırdı /01 Haziran 2023 07:30

Macron, Putin Ukrayna'yı işgal ederek NATO'yu yeniden uyandırdı

Macron, gelecekte Moldova ve Ukrayna’nın AB üyeliğinin jeopolitik açıdan Avrupa’nın çıkarına olduğunu söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek NATO'yu uyandırdığını söyledi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda konuşan Macron, Avrupa savunmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Daha önce 2019 yılında NATO için “beyin ölümü gerçekleşti” diyerek sert tepkiler alan Macron, bu kez Putin’in Ukrayna'yı işgal ederek "en kötü elektroşokla ittifakı uyandırdığını" ifade etti.


AB üyelerinin NATO dışında Avrupa savunması güçlendirmeleri gerektiğini yinelen Macron, AB’nin uzun dönemi itibarı için Avrupa savunma yapısının güçlendirilmesinin “kaçınılmaz” olduğu görüşünü dile getirdi.

Macron, “Gelecekte kendimizi savunma yeteneğimize sahip olmak biz Avrupalıların elinde.” ifadesini kullandı.

Macron, gelecekte Moldova Ukrayna’nın da AB üyeliğinin jeopolitik açıdan Avrupa’nın çıkarına olduğunu savundu.

Ukrayna’daki gelişmelere de değinen Macron, Batı'nın şimdiye kadar olduğundan "çok daha iddialı" olarak "Ukrayna'ya somut ve inandırıcı güvenlik garantileri" sağlaması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Bizim coğrafyamız değişmeyecek, Rusya aynı sınırlarda yine Rusya olarak kalacak ve yarının Rusya'sı ile en barışçıl, saflıktan uzak bir şekilde bir arada var olmamızı sağlayacak bir alanı bizim inşa etmemiz gerekecek.” ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna'ya verilen desteğin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini belirterek bu yolla kalıcı bir barışın sağlanabileceği görüşünü dile getirdi.
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