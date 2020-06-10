Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de ikinci dalga beklentisi: İki-üç kat daha güçlü gelebilir /10 Haziran 2020 11:43

İngiltere'de ikinci dalga beklentisi: İki-üç kat daha güçlü gelebilir

İngiliz bilim insanları, ülke yönetiminin okulları tamamen açması ve geniş kapsamlı test sistemini uygulamaması durumunda ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasının 2.5 kat daha güçlü olacağını söyledi.

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Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) araştırmasında, "Eğer okullar tamamen veya haziran ya da temmuzda kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte geniş kapsamlı ve etkili test sistemi uygulanmaz, insanların temasları da takip edilmezse ikinci Kovid-19 dalgası İngiltere’de ilkinden 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir" ifadelerine yer verildi.

Bilim insanları, temasları takip etme sisteminin, belirtileri olan insanların en az yarısının test edilmesi, temaslarının yüzde 40’ının da takip edilmesi koşuluyla etkili olabileceğini kaydetti.

İngiltere’de 28 Mayıs’tan bu yana koronavirüsün yayılmasını önlemek için Test and Trace adlı temas izleme sistemi uygulanıyor.

Sistemin amacı, aşı geliştirilinceye kadar karantina tedbirlerini hafifletmek ve ardından tamamen kaldırmak. Sistem, her türlü solunum yolu rahatsızlığı geçiren herkesten evlerine kapanmalarını ve internet ya da telefonla test sipariş etmelerini talep ediyor.

Test sonuçları alındıktan sonra da doktorları arayarak ne yapması gerektiği yönünde talimatlar alması gerekiyor. Bununla birlikte ne olursa olsun evden çıkmaları yasak. Hasta ayrıca son 7 gün içinde temasta bulunduğu tüm kişiler hakkında bilgi vermeli ve kendini iyi hissetmesine ve belirtilerinin kaybolmasına rağmen 14 gün boyunca karantinada kalmalı. Hastayla teması olan herkes de izole edilerek, bununla virüsün yayılma zincirinin kesilmesi amaçlanıyor.

Hükümet henüz bu uygulamanın sonuçlarıyla ilgili verileri yayınlamadı.
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