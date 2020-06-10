Felaket senaryosu!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Türkiye ekonomisine dair iki farklı senaryo hazırladı.





Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmadığı senaryoda Türkiye, 2020 yılını yüzde 4,8 daralma ile kapatacak. OECD'ye göre salgınında ikinci dalganın vurması halinde ise daralma yüzde 8,1'e kadar çıkabilecek.





YATIRIM VE ÜRETİMDE DAHA KESKİN BİR DÜŞÜŞ OLUR





OECD raporunda, "İkinci dalganın geldiği senaryoda karantina, kapatma tedbirlerinin yeniden uygulanması 2020'de daha keskin yatırım ve üretim düşüşüne, 2021'de daha kademeli,daha yavaş yavaş bir toparlanmaya yol açar." tespitine yer verildi.







Raporda Koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın yaşanmaması halinde Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 4,8 daralacağı belirtildi. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10,6 ve 2021 sonunda yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi.





İŞSİZLİK YÜZDE 15,6





İşsizlik oranı için 2020 ve 2021 tahminleri yüzde 15,6 ve yüzde 14,2 olurken, cari işlemler dengesi/GSYH oranı için beklentilerde sırasıyla yüzde 0,9 ve -1,3 olarak duyuruldu.





Salgının nüksetmesi hâlinde işsizlik 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 16,8 ve 16,1 olacak. Cari işlemler dengesi/GSYH oranı için beklentiler ise sırasıyla yüzde 0,6 ve -0,4.