İktisatçılar TÜİK’in dehasına hayran!

SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerlerinin ve alışveriş merkezlerinin kapatıldığı, milyonlarca kişinin ücretsiz izne çıkarıldığı mart ayında işsizlik oranı düştü!







Türkiye İstatisik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına dair işsizlik verileri iktisatçılar tarafından “Evlere şenlik veriler, hayran olmamak mümkün değil!” diye yorumlandı.





TÜİK işsiziliğin mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,2’ye gerilediğini açıkladı. Genç işsizlik oranı ise yüzde 24,6’ya geriledi.





TÜİK: İŞSİZ SAYISI 573 BİN KİŞİ AZALDI





TÜİK’e göre işsiz sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye indi. Tarım dışı işsizlik de 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15’e geriledi.





Kriz döneminde işsizlikte düşmesini inandırıcı bulmayan Prof. Dr. Yalçın Karatepe şahsi Twitter hesabında, “Açıklanan verilere vücudumuzun hangi kısmı ile gülüyoruz? Nüfus artmış, çalışan kişi sayısı 1,7 milyon azalmış, fakat işsiz olanlar da azalmış.” ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Veyesl Ulusoy ise, “Siyasetten arındırılmamış işsizlik oranı 0,9 puan azalarak yüzde 13,2 oldu.” tespitinde bulundu.





GERÇEKTE İŞSİZ SAYISI 8-9 MİLYON





İktisatçı Mustafa Sönmez’e göre işsiz kalan 4 milyon kişi "kısa çalışma ödeneği" ve "ücretsiz izinli" sayıldığına dikkati çekti.





“Bunlar hâlâ istihdamda gösteriyorlar.” diyen Sönmez, “Pandemide 4 milyon harçlıklı işsiz oluştu. Gerçekte, işsizler 8-9 milyonu bulmuş durumda. İşkur kamuflajı ile işsizlik düşük görünüyor.Bu durum 6 ay sürer.” dedi.





Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, TÜİK’in formülünde hem istihdam edilenlerin hem de işgücüne katılanların sayısında düşüş olduğunu vurguladı.





Buna göre istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye indi. İstihdam oranı 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu.





İşgücü martta 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.





Bozkurt, “İstihdam 26 milyon kişiye düşünce işsizlik de haliyle düşmüş oluyor.” tespitinde bulundu.





İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN SAYISI İKİYE KATLANDI





TÜİK’in verilerini İŞKUR verileri ile çeliştiğine işaret eden Bozkurt, “Ocak-nisan arasında Türkiye’de işsizlik maaşına 811 bin 164 kişi müracaat etti. Müracaatların yüzde 65’i salgının etkilerinin görüldüğü mart ve nisan aylarına ait. Ocak ve şubatta toplam 281 bin 540 kişi işsizlik maaş için dilekçe verdi. Mart ve nisanda bu sayı 529 bin 624 kişi olarak kayıtlara geçti.” dedi.





Bozkurt, “TÜİK en azından İŞKUR ile görüşseydi bu kadar tutarsız bir tabloyu ‘işsizlik düştü’ diye açıklama garabetini düşmezdi.” diye konuştu.





İki hafta önce TÜİK Başkanlığı koltuğuna “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sağ kolu” diye nitelenen Yinal Yağan’ın yerine Muhammed Cahit Şirin oturmuştu.





Şirin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özel kalem müdiresi Elif Esen’in kocası.



