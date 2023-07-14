Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de tuvalet süsü olarak kullanılan vazo Ming Hanedanı dönemine ait çıktı /14 Temmuz 2023 13:29

İngiltere'de tuvalet süsü olarak kullanılan vazo Ming Hanedanı dönemine ait çıktı

İngiltere’de bir evin ikinci tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan bir vazonun, Çin’in Ming Hanedanı dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İngiltere’de bir evin ikinci tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan bir vazo, çıkarıldığı müzayede de 3 bin 400 sterline alıcı buldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, vazo, Çin’in Ming Hanedanı ile ilişkilendiriliyor.

Amanda Lawler, vazoyu Essex’te bir ikinci el dükkanından 8,5 sterline aldıklarını anlattı.

Lawler kızına, evinin ikinci banyosu için bir süs eşyası alma görevi verdiğini ve vazonun evlerine böyle ulaştığını anlattı.

Antika vazo Lawler’ların evinde uzun bir süreyi evin ikinci banyosunda geçirdi.

Amanda Lawler, bir gün sosyal medyada dolaşırken ‘tıpatıp’ benzer bir vazonun 10 bin sterline kadar alıcı bulabileceğini gördüğünü aktardı.



Söz konusu vazoya, antika ürünlerin müzayede yolculuğunu içeren BBC programında değer biçilmişti.

Lawler, “Fotoğrafa baktım ve ‘bu bizim vazoya çok benziyor’ diye düşündüm” dedi.

Lawler, sonrasında bir uzmanla konuştuğunu ve tuvalet vazosunun değerini öğrendiğini anlattı.

Televizyon programındaki vazo ile Lawler ailesinin vazosunun eş olma ihtimali bulunuyor


Lawler, BBC programında gördüğü vazonun da benzer bir fiyata ikinci el dükkanından alındığını söyledi.

3 ila 4 bin sterlin arasında değer biçilerek müzayedeye çıkarılan Lawler’ların vazosu 3 bin 400 sterline ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de tuvalet süsü olarak kullanılan vazo Ming... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:18