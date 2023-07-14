Erdoğan, Bahçeli'nin yüzüne söyledi: Emekliye seyyanen zam neden hayal oldu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de görüşülmekte olan emekli zammıyla ilgili düzenlemediydi. Emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmış ancak bu oran daha sonra yüzde 25'e yükseltilmişti.







Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi. Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı.







Gerçek Gündem'in haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme emeklileri umutlandırmıştı. Hatta dün gelen haberlere göre Devlet Bahçeli, emeklilere zam teklifi için TBMM Genel Kurulu'na doğru yola çıkmış ancak beklenen artış gerçekleştirilmemişti.







Bütün bu trafikten sonra TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve emekliye yüzde 25 zam kararı alındı.





TBMM'de dün görüşülen teklifle herhangi bir artış yapılmadı ve SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinleşti. Bahçeli'nin istediği seyyanen zam teklifi kabul edilmedi ve emekliler yüzde 25 ile yetinmek zorunda kaldı.







Erdoğan ile Bahçeli görüşmüştü



Dün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinde emeklilere yapılacak zam oranı da konuşuldu. İşte bununla ilgili çok dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya çıktı ve Erdoğan ile Bahçeli'nin o görüşmede emeklilerle ilgili açıklamaları TGRT haber tarafından duyuruldu.







Cem Küçük'ün sabah programına bağlanan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, emeklilere neden seyyanen zam yapılmadığını açıkladı.







Sözcan, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmede ne konuştuklarını duyurdu ve "MHP Lideri Bahçeli yüzde 25’lik zammın yeterli olmadığını söyledi. Memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılması gerektiğini söyledi. Erdoğan bütçe gereklerini ortaya koyarak ekonomide sorunlar açacağını söyledi. Hazinenin bu yükün altından kalkamayacağını söylediği aktarıldı." ifadelerini kullandı.

