Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı! /14 Temmuz 2023 13:55

Dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler artarken dolar/TL yukarı yönlü hareketini sürdürerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Türk lirası hızla değer kaybediyor. Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı bin 648 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar TL kuru ise 26,20 lira seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Genel seçimlerden önce dövizdeki yükseliş hazineden arka kapı satışları yapılarak Merkez Bankası tarafından baskılanmıştı. Seçimlerin ardından döviz kurlarındaki baskı kaldırılmış ve 19 lira bandında olan dolar kuru 26 lira ya yükselmişti. Dolar TL kuru haftanın son işlem günü olan 14 Temmuz’a rekorla başladı Dolar TL kuru 26 lira 20 kuruşu gördü.  Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından  bin 648 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 930 liradan satılıyor.

ONS ALTIN BİN 960 DOLAR SEVİYESİNDE
Dün yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı günü yüzde 0,2 artışla  bin 960 dolardan tamamladı. Ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla  bin 957 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Dün ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleştiğini hatırlatan analistler, üretici enflasyonunun yıllık bazda 2020’den bu yana düşük seviyeye indiğini söyledi.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD’de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını altını çizerek , Fed’in “şahin” politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Bugün Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında  bin 950 ve  bin 940 doların destek,  bin 970 ve  bin 980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 28,99 TL ve 31,44 TL olarak gerçekleşti.
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