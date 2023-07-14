Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin marjında bir araya geldi. İki liderin görüşmesi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konu hakkındaki son açıklamaları başkent Atina'da ana gündem maddelerinden biri oldu.







Başbakan Miçotakis de Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından muhafazakar hükümete yakın SKAİ Televizyonu'na bir mülakat vererek Erdoğan'a "Lahey'e gidelim" çağrısı yaptı.





'KEŞFETMEYE İSTEKLİ OLDUĞUM CESUR BİR GÜNDEM VAR'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Miçotakis, verdiği mülakatta, Erdoğan ile görüşmesinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dış politikasında bir değişime hazır olduğu yönündeki görüşüm teyit edilmiş oldu. Yunanistan Türkiye'nin böyle bir hamlesinden fayda sağlayabilir. Gerektiğinde egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı savunduk; ancak dost olarak yaşamak daha iyidir. Bu politikanın devamlılık, tutarlılık ve süreklilik arz etmesini temenni ediyorum" dedi.





Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunların çözümünün adresi olarak Lahey'i gösterdi ve "Büyük hedef, anlaşmazlığın özünü çözmektir" diyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:





"En büyük farklılığımız hâlâ deniz alanlarının sınırlandırılması meselesi. Göçün yönetilmesi büyük bir sorun ya da fırsattır... Amacım ana anlaşmazlığımızın özüne inmek, eğer Lahey'e gitmeyi kabul edebilirsek... Bu (bunu gerçekleştirmek) basit bir mesele değil. Her halükârda ve eğer bunu başaramazsak, iki ülke arasındaki iyi iklimi korumak, ihlâller yaşamamak ve bu iklimi pozitif gündem üzerine inşa etmemize izin vermek de önemli bir başarıdır. Türkiye ile keşfetmeye istekli olduğum cesur bir gündem var."





'FIRSAT PENCERESİ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜYÜM'

Miçotakis Erdoğan'la görüşmesinde "Lahey" lafının geçip geçmediği sorulduğuna verdiği yanıtta detaylara girmeyerek, "Bardağın yarısını boş değil dolu görmeliyiz" dedi.





Yunanistan Başbakanı Miçotakis, konu hakkında, "Türkiye ile aramızdaki büyük anlaşmazlığın âdil bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi Yunanistan'ın çıkarına mı? Cevabım evet. Bu türden herhangi bir anlaşma, müzakerenin başlangıç noktası olabilecek bazı pozisyonlardan taviz verilmesi anlamına gelebilir. Bu senaryodan çok uzaktayız ve parlamento ile tarafların oynaması gereken bir rol var. Gerçekten de Türkiye 2020 yazında olduğu gibi son yıllarda çok agresif davrandı. Bir fırsat penceresi olup olmadığını araştırmak gibi bir yükümlülüğüm var" değerlendirmesinde bulundu.





'ABD'DEN BİZE DESTEKLERİ AÇISINDAN YAKINDA İYİ HABERLER ALACAĞIZ'

Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği sorulduğunda ise bu soruya "Kesinlikle büyük bir seçim zaferinin ardından geliyor ve belki de bu onu dış politika konularını iç tüketim için kullanmaktan kurtarıyor. Farklı bir atmosferle karşılaştım. Bu sürekli ve tutarlı olmalı" yanıtını verdi.





ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusuna da değinen Miçotakis, ABD Kongresi'nin herhangi bir satışın başka bir NATO üyesi ülkeye karşı kullanılamayacağı yönündeki görüşünün geçerli olduğunu belirtti. "ABD'nin temel kaygısı Doğu Akdeniz'de sükûnet ve güvenliğin sağlanmasıdır" ifadelerini kullanan Miçotakis, "Çok güçlü bir savunma anlaşması imzalamış olan Yunanistan ve ABD arasında ikili görüşmeler yapılıyor; sanırım yakında bize verdikleri destek açısından iyi haberler alacağız. Sadece F-35'ten değil, ihtiyaç fazlası teçhizatı ücretsiz olarak temin etme imkânından da bahsediyorum" dedi.





Avrupa'nın Kıbrıs konusundaki tutumu konusunda ise Miçotakis, "Biz masadayız, Lefkoşa da masada. Orada, Türkiye'nin müzakere masasına dönme yükümlülüğü, iki devletli çözümden vazgeçerek başlamaması (söz konusu). (Bunlar) dikkate almamız gereken şeyler" dedi.





Ne olmuştu?



Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Erdoğan, Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı Erdoğan'ın "Miçotakis diye birisini tanımıyorum" mesajını verdiği ve Ege'de uzun dönem gergin bir atmosferin hâkim olduğu bir dönemden sonra gerçekleşti. Miçotakis-Erdoğan görüşmesi öncesinde, 5 Şubat'taki Maraş depremleri ve Yunanistan'ın Tempe bölgesindeki tren kazası sonrasında iki ülke ilişkilerinde bir yumuşama gözlemlenmişti.







Mayıs ve haziran aylarında Türkiye ve Yunanistan'da yapılan seçimleri Miçotakis ve Erdoğan kazandı. Bu gelişme, Yunanistanlı uzmanlar tarafından Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmanın habercisi olarak ele alındı. Aynı süreçte de Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıs meselesinde yeni bir hareketlilik beklentisi göze çarpmaya başladı.