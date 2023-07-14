Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı ağır yara aldı

BirGün'ün haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen ve Ali Yerlikaya’nin İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinden alınan İsmail Çataklı, Emlak Konut’un yönetiminden de istifa etti.







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde; şirketin bağımsız yönetimi kurulu üyeleri İsmail Çataklı ve Burak Demiralp'in 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetimi kurulu üyeliği ve görev aldıkları tüm komitelerden istifa ettiklerini açıkladı.





Dönemin İçişleri Bakanı Soylu farklı tartışmalarla gündemde gelen Çataklı'ya sahip çıkarak "Övünülecek bir devlet adamıdır" ifadesini kullanmıştı.

