Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı ağır yara aldı /14 Temmuz 2023 14:39

Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı ağır yara aldı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen yardımcısı İsmail Çataklı, ikinci maaş aldığı Emlak Konut GYO yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Çataklı, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından bakan yardımcılığı görevinden de alınmıştı.

SHABER3.COM

BirGün'ün haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen ve Ali Yerlikaya’nin İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinden alınan İsmail Çataklı, Emlak Konut’un yönetiminden de istifa etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde; şirketin bağımsız yönetimi kurulu üyeleri İsmail Çataklı ve Burak Demiralp'in 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetimi kurulu üyeliği ve görev aldıkları tüm komitelerden istifa ettiklerini açıkladı.

Dönemin İçişleri Bakanı Soylu farklı tartışmalarla gündemde gelen Çataklı'ya sahip çıkarak "Övünülecek bir devlet adamıdır" ifadesini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı ağır yara aldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:19