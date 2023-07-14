Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz'un karanlık eli deşifre oldu; Şok belgeler!' /14 Temmuz 2023 15:29

'15 Temmuz'un karanlık eli deşifre oldu; Şok belgeler!'

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, ihraç Jandarma Yüzbaşı Ümit Berber ile 15 Temmuz'un karanlıkta kalan yönlerini konuştu

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Gazeteci Erkam Tufan Aytav, 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuğu ihraç Jandarma Yüzbaşı Ümit Berber ile dikkat çeken bir araştırmayı masaya yatırdı. Aytav kendi Youtube kanalındaki programda Berber'in 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı önünde yaşanan cinayetlere ilişkin yaptığı çalışmayı konuştu. İhraç Yüzbaşı Berber ise ulaştığı önemli bilgi ve belgeleri anlattı. 



Programda, Jandarma Genel Komutanlığı önünde o gece neler yaşandığını, otopsi raporlarındaki çarpıcı gerçekleri ve resmi belgeleri anlatan Berber, 9'u sivil 17 kişiyi sanık askerlerin öldürmediğini bu kişilerin başkaları tarafından öldürüldüğünü anlattı. 

15 Temmuz'un yıl dönümünde ortaya çıkarılan çarpıcı gerçekleri bu linkten izleyebilirsiniz.


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