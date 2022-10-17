İngiltere'deki ünlü Türk radyocu ölü olarak bulundu

Ünlü Türk radyocudan acı haber geldi.





Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamadığı belirtilen İngiltere’nin ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin'in ormanlık bir alanda ölü olarak bulunduğunu ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere’nin ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin’den perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Ailesinin ve arkadaşlarının günlerdir aradığı Alpergin’den dün gece kötü haber geldi. Alpergin, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu. İngiltere’nin ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin’den perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Ailesinin ve arkadaşlarının günlerdir aradığı Alpergin’den dün gece kötü haber geldi. Alpergin, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu.

Londra radyosu Bizim FM’in patronu olan 43 yaşındaki Türk DJ’in cesedi, dün Essex kentinde polis tarafından bulundu.Alpergin’in iki gün önce İstanbul’dan gelen 23 yaşındaki kız arkadaşı ile evinin önünden kaçırıldığı iddia edilmişti. Polisten yapılan açıklamada, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadının bulunduğu ve fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi.