Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Brexit sonrası gençlere bir kötü haber daha /20 Nisan 2024 09:15

İngiltere'den Brexit sonrası gençlere bir kötü haber daha

İngiltere, Brexit sonrası AB bloku ile olan serbest dolaşım uygulamasına geri dönmek istemiyor.

SHABER3.COM

İngiltere, Avrupa Birliği'nin, 30 yaşın altındaki gençlerin AB ile İngiltere arasında eğitim görmesi, çalışması ve yolculuk yapmasını kolaylaştıracak önerisini reddetti.

Başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Brexit ile birlikte İngiltere için "AB içinde serbest dolaşımın sona erdiğini" belirtti ve kalış süresine ilişkin katı koşullar olsa bile bu konuyu yeniden görüşmeye açma niyeti olmadığını vurguladı.

Sözcü, "AB çapında bir gençlik hareketlilik programı getirmiyoruz. AB içinde serbest dolaşım sona erdi ve bunu getirme planımız yok." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin halihazırda Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi AB üyesi olmayan bazı ülkelerle çeşitli programlar yürüttüğüne dikkat çeken sözcü, Loındra'nın böylesi bir uygulamayı AB genelinde değil, tek tek AB üyesi ülkelerle görüşmeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Konuyla ilgili kaynaklar İngiltere'nin bu tür programları hangi ülkelerle yapmak istediğini "seçerek" belirlemek istediğini ifade ediyor.

Bu bağlamda ülkenin Fransa ile bir anlaşma yapmaya istekli olduğu biliniyor.

AB'nin yürütme organı Komisyon, birliğin karar organı AB Konseyine sunduğu öneride, İngiltere ile AB vatandaşı gençler arasında, Brexit'ten sonra azalan hareketliliği artırmak için taraflar arasında müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu.
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