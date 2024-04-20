IMF'den Almanya 'keseyi açsın' uyarısı

Sübvansiyonlara vurgu

Almanya





İtalya

Uluslararası Para Fonu, İtalya ve Fransa'ya bütçe açığını azaltması için kemer sıkma tavsiyelerinde bulunuyor.

Fransa





Fransa geçen hafta bütçe açığı tahminini GSYH'nin yüzde 5,1'ine yükseltti ve bütçe kesintileri için 10 milyar euro daha talep edeceğini açıkladı.

Türkiye





Dünyanın dört bir yanından gelen maliye bakanları, maliye politikasından küresel büyümeye ve yoksul ülkelere yardıma kadar çeşitli konularda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası uzmanlarını dinlemek üzere bu hafta Washington'da bir araya geldi.IMF, toplantıda sunduğu Avrupa için görünüm raporunda İtalya ve Fransa'nın borçlarını kontrol altında tutmak için harcamalarını planladıklarından daha hızlı kısmaları gerektiğini belirtti.Almanya içinse büyümeyi canlandırmak için harcamaları arttırması tavsiyesinde bulundu.IMF'nin raporunda Belçika, Fransa ve İtalya örnekleri verilerek "Nispeten yüksek borç seviyelerine sahip gelişmiş Avrupa ekonomileri, yetkililerin mevcut politikaları kapsamında öngörülenden daha önemli ve önden yüklemeli mali düzenlemeler uygulamalı." denildi.IMF'nin Avrupa direktörü Alfred Kammer, Reuters'a verdiği bir röportajda "piyasaya güçlü bir sinyal" göndermek ve yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve artan askeri harcamalar gibi uzun vadeli zorluklar için kaynakları serbest bırakmak amacıyla kemer sıkma politikasının öne çekilmesini tavsiye etti.Uluslararası Para Fonu, orta ve uzun vadeli finansman baskılarının 2050 yılına kadar Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerinin GSYH'sinin yüzde 5,5'ine ulaşacağını öngörüyor.Kammer, Almanya'nın dijitalleşme ve kamu altyapısına yatırım yapmak ve şirketlerin araştırma ve geliştirmelerini desteklemek için "mali alana" sahip olduğunu dile getirdi.Bu hafta başında IMF, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için büyüme tahminlerini düşürmüştü.IMF, Almanya'nın bütçe açığını GSYH'sinin yüzde 0,35'i ile sınırlayan borç frenini yüzde 1,35'e çıkarabileceğini ve borç/GSYH oranını azaltabileceğini tahmin ediyor.Almanya en yüksek nota sahip tek büyük Avrupa ülkesi, ancak on yıllardır Rusya'dan gelen ucuz yakıt ve Çin ile yakın ilişkilere dayanan ekonomik modeli son jeopolitik gerilimlerle sorgulanır hale geldi.Kammer, buna örnek olarak İtalya hükümetinin, yerel olarak ev tadilatları için verilen ve önümüzdeki yılın sonuna kadar kademeli olarak kaldırılacak olan Superbonus teşvikinin "verimsiz" olduğu ve durdurulması gerektiğini ifade etti.Öte yandan, IMF Fransa ve İtalya için bütçe açıklarını ne kadar azaltmaları gerektiği belirtilmedi.Fon, İtalya için bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 4,3'ü, gelecek yıl yüzde 3,7'si ve 2026'da yüzde 3,0'ü oranında bütçe açığı bekliyor.İtalya Maliye Bakanı ise bunun büyük ölçüde Avrupa Birliği'nin yeni bütçe kurallarına bağlı olacağını ifade ediyor.Yüksek borcu nedeniyle 2011-2012 borç krizinin merkez üssü olan İtalya, bütçe açığını sürekli olarak aşması nedeniyle bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından disiplin sürecine tabi tutulacak.Kammer, Fransa'nın da Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından başlattığı enerji sübvansiyonlarından kurtularak "önemli bir kazanç" elde edebileceğine dikkat çekti.Paris, hayat pahalılığı sübvansiyonlarının birçoğunu aşamalı olarak kaldırdı. Ancak elektrik fiyatlarını sınırlamak için kullanılan elektrik faturalarındaki vergi indirimi yalnızca kısmen kaldırıldı. Bu sübvansiyon Şubat 2025'te tamamen kaldırılacak.Fransa geleneksel olarak daha güvenli bir ülke olarak görülmekle birlikte, son on yılda borcunun GSYH'ye oranının giderek artması nedeniyle kredi notu AA eksiye düşmüştü.Bu arada IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kammer, Türkiye'deki reform programını destekledikleri bilgisini vererek, "Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." dedi.Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok." şeklinde yanıt verdi.