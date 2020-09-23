Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'den büyük göç hızlandı /23 Eylül 2020 14:45

İngiltere'den büyük göç hızlandı

İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de Avrupa Birliği'nden (Brexit) çıkacak. Tarih yaklaştıkça finans merkezi Londra'dan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda ve Lüksemburg gibi AB ülkelerine göç hızlandı.

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JPMorgan Chase & Co., İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir sonucu olarak 230 milyar dolar (1,8 trilyon TL) civarında varlığı İngiltere'den Frankfurt'a kaydırıyor. 

JP Morgan, Almanya'da en büyük bankalardan birinin oluşmasına yol açacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bankaları Frankfurt merkezli branşlarına varlık göçünü yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. JP Morgan en büyük ticari bankaların geçen yılki varlıkları dikkate alındığında, Almanya'da en büyük altıncı bilançoya sahip banka haline gelecek.

LONDRA'DAN FRANKFURT'A GÖÇ

Brexit geçiş döneminin sona ermesine dört aydan az bir süre kalması ile birlikte, uluslararası bankalar, aralarında JP Morgan'ın Londra operasyonları dahil, İngiltere merkezli kurumların bir ticaret anlaşması dahilinde geçiş haklarına sahip olamayacağı dikkate alındığında, müşterilerine hizmeti sürdürmeyi sağlayabilmek maksadıyla AB'deki faaliyetlerini artırıyor.

Bloomberg News'un haberine göre, banka geçen hafta yaklaşık 200 personelin Londra'dan Paris, Frankfurt, Milano ve Madrid'e taşınmaları için tebligatta bulundu.

JP Morgan defalarca, Almanya'daki branşının yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve varlık yönetimi konusunda pazar payını artırmak istediğini açıkladı. 

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