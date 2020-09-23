İngiltere'den büyük göç hızlandı

JPMorgan Chase & Co., İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) bir sonucu olarak 230 milyar dolar (1,8 trilyon TL) civarında varlığı İngiltere'den Frankfurt'a kaydırıyor.





JP Morgan, Almanya'da en büyük bankalardan birinin oluşmasına yol açacak.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bankaları Frankfurt merkezli branşlarına varlık göçünü yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. JP Morgan en büyük ticari bankaların geçen yılki varlıkları dikkate alındığında, Almanya'da en büyük altıncı bilançoya sahip banka haline gelecek.





LONDRA'DAN FRANKFURT'A GÖÇ





Brexit geçiş döneminin sona ermesine dört aydan az bir süre kalması ile birlikte, uluslararası bankalar, aralarında JP Morgan'ın Londra operasyonları dahil, İngiltere merkezli kurumların bir ticaret anlaşması dahilinde geçiş haklarına sahip olamayacağı dikkate alındığında, müşterilerine hizmeti sürdürmeyi sağlayabilmek maksadıyla AB'deki faaliyetlerini artırıyor.





Bloomberg News'un haberine göre, banka geçen hafta yaklaşık 200 personelin Londra'dan Paris, Frankfurt, Milano ve Madrid'e taşınmaları için tebligatta bulundu.





JP Morgan defalarca, Almanya'daki branşının yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve varlık yönetimi konusunda pazar payını artırmak istediğini açıkladı.



