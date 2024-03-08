Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May'den istifa kararı /08 Mart 2024 13:09

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May'den istifa kararı

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada aldığı yeri kararı duyurdu. 2016 yılında ülkenin başbakanı olan ve 2019'da görevinden ayrılan May parlamentodaki milletvekili görevinden istifa edeceğini söyledi.

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İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamada yeniden parlamentoya aday olmayacağını söyledi. May'in kararı İktidardaki Muhafazakar Parti'nin bu yılın sonlarında ayrılacağının sinyalini veren son üyesi oldu.

 May, 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönündeki şok oylamasının ardından dönemin lideri David Cameron'ın istifasının ardından başbakan olmuştu. Kendisi, Muhafazakar Parti'deki meslektaşları tarafından, selefinin hiçbir plan bırakmadığı bir kararı uygulamak üzere seçildi.


May, yerel gazetesi Maidenhead Advertiser'a, başbakanlıktan ayrılmasından bu yana modern kölelik ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek gibi küresel meselelere giderek daha fazla zaman harcadığını söyleyerek, "Bundan dolayı, uzun uzun düşündükten sonra, ileriye baktığımda artık milletvekili olarak görevimi doğru olduğuna inandığım ve seçmenlerimin hak ettiği şekilde yapamayacağımı fark ettim" dedi.

May'in görev süresi 2019 yılında sona ermişti. Görevden ayrıldığından beri İngiltere'nin güneydoğusundaki kendi seçim bölgesinin parlamento üyesi.
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