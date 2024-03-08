Samanyolu Haber /Gündem / AB Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı: Avrupa’ya Türkiye limanları üzerinden geliyor /08 Mart 2024 13:14

AB Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı: Avrupa’ya Türkiye limanları üzerinden geliyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı uyuşturucu raporunu açıkladı. 'AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu'na göre, Türkiye merkezli suç şebekelerinin Avrupa'da eroin ticaretindeki hakimiyeti sürüyor. Raporda, Afganistan kaynaklı eroinin büyük ölçüde Türkiye’deki limanlar aracılığıyla AB ülkelerine gönderildiği belirtildi. Eroin üretimi için temel kimyasal madde olan asetik anhidritin de, Türkiye üzerinden Balkan rotası aracılığıyla Avrupa’ya gönderilmeye devam ettiği belirtildi.

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Avrupa Birliği'nin uyuşturucu ticareti üzerine hazırladığı son rapora göre, Avrupa'ya yönelik eroin ticaretinde Türkiye'nin rolü büyük önem taşıyor. Europol tarafından yayımlanan "AB Uyuşturucu Piyasaları Raporu"na göre, Afganistan kaynaklı eroinin Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye'deki limanlar kilit bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Raporda, asetik anhidrit gibi eroin üretiminde kullanılan temel kimyasalların da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığı belirtiliyor.

31 MİLYAR EUROLUK PAZAR
BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Avrupa uyuşturucu pazarının değerinin en az 31 milyar euro olduğu tahmin edilirken, Avrupa'da en yaygın tüketilen uyuşturucunun esrar olduğu, kokainin ise ikinci sırada yer aldığı ifade ediliyor. Rapora göre, kokain ticareti özellikle Hollanda, Belçika ve İspanya üzerinden yürütülüyor ve Avrupa'daki limanlar, bu uyuşturucunun dağıtımında ana giriş noktaları olarak kullanılıyor.

Europol, eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç örgütlerinin etkinliğinin sürdüğünü ve Türkiye'nin, eroinin Avrupa pazarına girişinde merkezi bir rol oynadığını vurguluyor. Afganistan'da Taliban'ın aldığı uyuşturucu yasağı kararının, gelecekte Avrupa'da eroin ticaretini etkileyebileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın raporunda da, Türkiye'nin Balkan Rotası üzerinde önemli bir konuma sahip olduğu ve eroin yakalamalarında rekor seviyelere ulaşıldığı ifade ediliyor. Bu durum, Türkiye'nin AB pazarlarına eroin girişinin engellenmesi adına kritik bir noktada olduğunu gösteriyor
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