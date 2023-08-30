Samanyolu Haber /Gündem / İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan haberlerine erişim engeli /30 Ağustos 2023 14:02

İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan haberlerine erişim engeli

Bursa’da devlet koruması altında olmasına rağmen bir inşaatta cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın öldürülmesine ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kendisine bağlı yurtta barınan ve izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın bir inşaatta ölü bulunmasına ilişkin haberlere “maktulün ailesinin ve kurumdaki çocukların psikolojik zararına olması, somut olayın kamu düzeni ve kamu yararını olumsuz etkilemesi” gerekçeleriyle erişim engeli aldırdı.

Bursa’da, koruma altında olduğu yurttan çıktıktan sonra geri dönmeyen, 4 gün sonra da inşaatın, içi su dolu olan asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan’ın (17) ölümüyle ilgili, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Bedirhan G.’nin tutuklanmıştı.
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