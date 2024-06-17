Samanyolu Haber /Dünya / İnsan hatası faciayı getirdi: Yük treni ile yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /17 Haziran 2024 23:46

İnsan hatası faciayı getirdi: Yük treni ile yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

SHABER3.COM

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir yük treni ile bir yolcu treni çarpıştı. Kaza, New Jalpaiguri bölgesinde meydana geldi. Yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yetkililer, kazaya "insan hatasının" yol açmış olabileceğini ve detaylı bir soruşturma yapılacağını açıklayarak, "İlk soruşturmaya göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnsan hatası faciayı getirdi: Yük treni ile yolcu treni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:06:56