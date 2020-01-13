iPhone 12 ile ilgili bilgiler sızdırıldı

2020 Eylül'ünde şirketin iPhone 12 modelini tanıtması bekleniyor. Yeni telefon modelinin geliştirilmesi üzerine çalışılırken muhtemel özelliklerle ilgili de bilgiler gelmeye devam ediyor.







LOG'un haberine göre Apple ürünleriyle yaptığı tahminlerle adından söz ettiren Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 modelleriyle ilgili tahminde bulundu. Ünlü analiste göre yeni iPhone modelleri hem 6 GHz hem de mmWave 5G desteğine sahip olacak.





Kuo, mmWave’li iPhone modellerinin Amerika, Kanada, Japonya, Kore ve İngiltere de dahil olmak üzere beş pazarda satışa sunulacağını belirtiyor. Kuo, Apple’ın 5G hizmeti sunmayan veya sığ 5G penetrasyonu olan ülkelerde 5G işlevselliğini devre dışı bırakabileceğini söylüyor. Bu yıl piyasaya sunulacak iPhone modellerinde Qualcomm’un X55 5G modeminin kullanılması bekleniyor.





Teknoloji dünyası tarafından dört gözle beklenen 2020 model iPhone’ların iPhone 12 ismiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. 5,4 inç OLED ekrana sahip olacağı dile getirilen iPhone 12’nin çift arka kameraya destek vereceği dile getiriliyor.





Telefonun fiyatının ise 699 dolar olacağı iddia ediliyor. iPhone 12 Max’in ise 6,1 inç OLED ekranın ve çift arka kameranın kullanılacağı söyleniyor.





Telefonun fiyatının ise 799 dolar olacağı konuşuluyor. 6,1 inç OLED ekranlı Pro modelinde ise 120 Hz ekran, üçlü kamera sistemi ve 3D ToF sensör beklenen özellikler arasında. Telefonun beklenen başlangıç satış fiyatı ise 999 dolar.





Pro Max’te ise 6,7 inç 120 Hz OLED ekran, üçlü arka kamera, 3D ToF sensör gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Pro Max için beklenen başlangıç satış fiyatı ise 1.099 dolar.