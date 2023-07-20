Samanyolu Haber /Dünya / İpler gerildi: 32 askeri uçak ve 14 savaş gemisi harekete geçti /20 Temmuz 2023 22:35

İpler gerildi: 32 askeri uçak ve 14 savaş gemisi harekete geçti

Çin ve Tayvan arasında ipler yeniden gerildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ada etrafına 32 askeri uçak ile 14 deniz aracı gönderdiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Taiwan News’in haberine göre, Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz’da yerel saatle 06.00’dan itibaren 24 saat içerisinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (ÇHKO) ait 10 askeri hava aracı ve 7 askeri deniz aracının, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiğini açıkladı.

ADA ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, bunlara ek olarak, yerel saatle 07.00’den itibaren Çin’e ait 22 hava aracı ve 7 geminin daha Tayvan çevresinde tespit edildiği bilgisini verdi.

Söz konusu 22 uçaktan 13’ünün Tayvan Boğazı sınırına veya Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası”na (ADIZ) girdiği belirlendi.

SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIK YAPILDI

Bakanlık, istihbarat, gözlem ve keşif sistemi (ISR) ile askeri araçların faaliyetlerini takip ettiklerini, kendi savunma ve devriye araçlarının da sahaya yerleştirildiğini bildirdi.

Çin’in, temmuz ayında toplamda 306 askeri uçak ve 132 gemiyi Tayvan etrafına gönderdiği kaydedildi.

TATBİKAT YAPILDI

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı “Han Kuang” tatbikatını bu yıl 24-28 Temmuz’da düzenlemeyi planlıyor.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

ÇİN’İN TAYVAN ŞARTI

Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İpler gerildi: 32 askeri uçak ve 14 savaş gemisi harekete... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:04