Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu /13 Ekim 2022 19:23

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Irak Meclisi'nde yapılan seçimle birlikte 162 oyla seçilen Abdullatif Muhammed Cemal Reşid'in ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğu açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Irak Meclisi’nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid oldu.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis’in en büyük grubu olarak Sudani’yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.
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