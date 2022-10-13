Rusya yönetiminin Ukrayna savaşında nükleer silah kullanma ihtimali konuşulmaya devam ederken, konuyla ilgili bir açıklamanın da NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg'den geldiği aktarıldı.Stoltenberg'in "Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak." ifadelerini kullandığı belirtildi.NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak. Rusya yeni nükleer tatbikata başladığında NATO uyanık kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.