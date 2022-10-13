Samanyolu Haber /Dünya / "Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" /13 Ekim 2022 19:50

"Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim"

Rusya yönetiminin Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimaline karşı bir açıklamada bulunan NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg'in "Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna savaşında nükleer silah kullanma ihtimali konuşulmaya devam ederken, konuyla ilgili bir açıklamanın da NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg'den geldiği aktarıldı.
Stoltenberg'in "Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak. Rusya yeni nükleer tatbikata başladığında NATO uyanık kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.
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