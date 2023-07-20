Irak'ta neler oluyor? İsveç büyükelçisi neden gönderildi?

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.
İsveçli Ericsson'un lisansı iptal edildi
Irak yönetimi, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal etti. Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kuran eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.
Ne olmuştu?
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde Kuran yakmıştı.