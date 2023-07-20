Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta neler oluyor? İsveç büyükelçisi neden gönderildi? /20 Temmuz 2023 19:31

Irak'ta neler oluyor? İsveç büyükelçisi neden gönderildi?

Irak hükümeti, İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.

SHABER3.COM

Irak'ta bu sabah karlı Şii Sadr Hareketi yanlıları, Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ne saldırarak, binanın bir kısmını ateşe vermişti. İsveç hükümeti saldırıyı kınarken, Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.
İsveçli Ericsson'un lisansı iptal edildi

Irak yönetimi, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal etti. Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kuran eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.

Ne olmuştu?

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da,  Stockholm Camisi önünde Kuran yakmıştı.
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