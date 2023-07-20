Irak'ta neler oluyor? İsveç büyükelçisi neden gönderildi?





Ne olmuştu?

Irak'ta bu sabah karlı Şii Sadr Hareketi yanlıları, Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ne saldırarak, binanın bir kısmını ateşe vermişti. İsveç hükümeti saldırıyı kınarken, Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat vermişti.İsveçli Ericsson'un lisansı iptal edildiIrak yönetimi, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını iptal etti. Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç’teki Kuran eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde Kuran yakmıştı.