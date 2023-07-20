Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası BM acil toplanıyor /20 Temmuz 2023 19:48

Rusya’nın dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası BM acil toplanıyor

Rusya'nın dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yarın acil oturum düzenleyeceğini bildirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre BMGK Başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, toplantıyı sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

YARIN SABAH DÜZENLENECEK

Mesajda, Ukrayna konulu oturumun yarın sabah düzenleneceği aktarıldı.

Konseyin Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sonlandırmasının ardından toplanma kararı aldığı kaydedilen mesajda, Rusya kararının insani durum üzerindeki etkilerinin ele alınacağı ifade edildi.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.

“YERİNE GETİRİLMEDİ”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı “derin üzüntüyle” karşıladığını belirterek, Rusya’nın bugün aldığı karar, muhtaç olan tüm kişilere bir darbe vuracaktır.” açıklamasında bulunmuştu.
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