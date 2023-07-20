Karadeniz’de hiçbir gemi yüzemeyecek!





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Tahıl Koridoru’nun sona ermesinin ardından Rusya’nın Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri kargo taşıyıcısı olarak ilan etme kararınına Kiev’den misilleme geldi.





Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri kargo taşıyıcısı olarak ilan etme kararını eleştirerek, buna yanıt olarak Kiev’in 21 Temmuz'dan itibaren benzer önlemler alacağını ve Rusya Federasyonu’na giden tüm gemileri potansiyel askeri hedef olarak kabul edeceklerini duyurdu.





Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz 2023 saat 00:00'dan itibaren Karadeniz'de Rusya Federasyonu limanlarına ve Rusya tarafından geçici olarak kontrol edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemilerin ‘meşru hedefler’ olabileceği konusunda uyarıyor.





Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'in kuzeydoğu kesiminde ve Kerç Boğazı’nı da tehlikeli seyrüsefer ilan etti ve 20 Temmuz saat 17.00'den itibaren bu bölgelere geçişleri yasakladı.





Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından 20 Temmuz'dan itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri kargo taşıyıcısı olarak kabul edeceğini açıkladı. Ayrıca, Karadeniz'in uluslararası sularının kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerindeki bazı deniz alanlarını geçici olarak seyrüsefer için tehlikeli alan ilan etti.