Samanyolu Haber /Ekonomi / KKM’ye zorunlu karşılık artışı geliyor /20 Temmuz 2023 18:30

KKM’ye zorunlu karşılık artışı geliyor

AKP rejiminin Kur Korumalı Mevduatta (KKM) zorunlu karşılık artışı planlandığı ileri sürüldü. Bankalar KKM hesapları için Merkez Bankası’nda zorunluk karşılık bulunduracak. Örneğin topladıkları mevduatın yüzde 8’ini MB’da tutacak. Uygulamanın temel amacı piyasadaki TL likiditesini azaltarak, enflasyonist baskıyı hafifletmek.

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Bloomber HT’ye yer alan habere göre, Kur Korumalı Mevduatta (KKM) zorunlu karşılıkta artış planlanıyor. Uygulamanın temelinde politika faizini yüzde 17,5 olarak belirleyen TCMB’nin, piyasada oluşan fazla likiditenin yarattığı baskıyı sterilize etmek için bir mekanizma geliştirdiği aktarıldı. Söz konusu uygulama ile KKM’nin sebep olduğu likidite fazlasının piyasadan çekilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, kredi çerçevesinde, özellikle Döviz talebini ve enflasyonu yükselten bazı seçici kalemlerde yine çeşitli önlemler alınacağı aktarıldı. Bu önlemlerin ardından, ihtiyaç kredisi gibi bazı kredi türlerinde bir miktar fazla maliyet bekleniyor.

BDDK verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 14 Temmuz haftasında yüzde 4,06 arttı. Net giriş 115,6 milyar lira ile dokuz haftanın en yüksek seviyesini gördü. Böylelikle, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 2,96 trilyon lira oldu.
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