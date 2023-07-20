Samanyolu Haber /Dünya / Yer altında gaz patlaması: Cadde yarıldı, araçlar ters döndü /20 Temmuz 2023 17:59

Yer altında gaz patlaması: Cadde yarıldı, araçlar ters döndü

Güney Afrika'nın en büyük şehri olan Johannesburg’da çarşamba akşamı meydana gelen patlama, yolları yardı ve araçları ters çevirdi, yetkililer bir kişinin öldüğünü ve en az 41 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Şehir merkezinde, akşam iş çıkış saatinde meydana gelen patlamanın gaz patlaması olduğu söylendi fakat patlama sebebi henüz bulunamadı. Patlamanın şüpheli olduğu ifade edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi Twitter'dan yaptığı açıklamada, ölen kişinin cesedinin patlama bölgesinde gece yapılan arama sırasında bulunduğunu söyledi.

Johannesburg'un bulunduğu Gauteng eyaletinin Başbakanı Panyaza Lesufi, "Hala kaynağı arıyoruz" dedi.

Lesufi, 12 kişinin tıbbi tedavi için Johannesburg'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yaralanan diğer 36 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu.

Çarşamba gecesi bazı insanlar ikinci bir patlama ya da şehrin merkezindeki çok katlı binaların çökebileceği korkusuyla bölgeden tahliye edildi. Lesufi hasarın "geniş çaplı" olduğunu söyledi.

Yetkililer beş şehir bloğunu kapsayan bir alanın hasar gördüğünü ve en az altı yolun etkilendiğini bildirdi. En az 34 araç hasar gördü, bazıları yan yattı ya da diğer araçların üzerine yattı. Diğerleri ise yolların ortasında beliren yarıklara yuvarlandı ve hasar kıyamet filmlerinden bir sahneyi andırdı.

Associated Press’in haberine göre, hasar gören araçların çoğu Güney Afrika'nın en popüler ulaşım yöntemlerinden biri olan minibüs taksilerdi. Görgü tanıkları, patlama sırasında minibüslerde oturan bazı kişilerin havaya fırladığını ifade etti.
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