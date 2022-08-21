Samanyolu Haber /Gündem / İran basını adresini vererek yazdı: Erdoğan, Esad ve Putin buluşacak /21 Ağustos 2022 13:39

İran basını adresini vererek yazdı: Erdoğan, Esad ve Putin buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Özbekistan'da üçlü görüşme yapabileceği ileri sürüldü

SHABER3.COM

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemde yerini korurken, İran basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

Tasnim'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve Esad'ı, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Tasnim, üç lider arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilebileceğini iddia etti.

ERDOĞAN NELER DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte, "devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasinin kesilip atılamayacağını" dile getirmişti. 

Erdoğan, Suriye ile daha ileri seviye adımların temin edilmesi gerektiğini savunarak, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır" diye konuştu.

ERDOĞAN SEMERKAND YOLCUSU
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Türkiye 2012'de, ŞİÖ'ye "Diyalog" ortağı olarak katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran basını adresini vererek yazdı: Erdoğan, Esad ve... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:10