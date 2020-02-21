Samanyolu Haber /Dünya / İran’da virüs kontrolden çıkıyor /21 Şubat 2020 19:31

İran’da virüs kontrolden çıkıyor

İran’da Koronavirüs’ten ölenlerin sayısı artıyor. Ülkede şu ana kadar 4 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.Ülkede koronavirüs sonucu ölen ilk iki kişi Kum kentinde yaşıyordu. Ölen diğer iki kişinin nerede yaşadıkları ise açıklanmadı.

SHABER3.COM

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede teyit edilmiş vaka sayısının da 18’e çıktığını açıkladı. İran’da diğer koronavirüs vakalarının başkent Tahran, Arak ve Gilan bölgelerinde görüldüğü, aynı zamanda İran’dan Kanada’ya seyahat eden bir kadında da virüs tespit edildiği kaydedildi.

Irak’tan yasak kararı

Irak, İranlıların ülkeye girişini üç gün yasakladı.Irak Sınır Kapıları Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının bu süreçte hiçbir sınır kapısından girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada İran’dan ülkelerine dönecek Irak vatandaşlarının ise engellenmeyeceği ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği kaydedildi. Irak daha önce de İran’a tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238’i Çin’de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700’ü geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran’da virüs kontrolden çıkıyor Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:50