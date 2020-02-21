İran’da virüs kontrolden çıkıyor

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede teyit edilmiş vaka sayısının da 18’e çıktığını açıkladı. İran’da diğer koronavirüs vakalarının başkent Tahran, Arak ve Gilan bölgelerinde görüldüğü, aynı zamanda İran’dan Kanada’ya seyahat eden bir kadında da virüs tespit edildiği kaydedildi.







Irak’tan yasak kararı





Irak, İranlıların ülkeye girişini üç gün yasakladı.Irak Sınır Kapıları Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının bu süreçte hiçbir sınır kapısından girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada İran’dan ülkelerine dönecek Irak vatandaşlarının ise engellenmeyeceği ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği kaydedildi. Irak daha önce de İran’a tüm uçak seferlerini askıya almıştı.





Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238’i Çin’de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700’ü geçti.