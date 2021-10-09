Samanyolu Haber /Gündem / İran devriminin ilk cumhurbaşkanı Paris'te Sürgün'de hayatını kaybetti /09 Ekim 2021 16:55

İran devriminin ilk cumhurbaşkanı Paris'te Sürgün'de hayatını kaybetti

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrim sonrası ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ebu'l Hasan Beni Sadr'ın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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an'da 1979 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ebu'l Hasan Beni Sadr, 88 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Beni Sadr'a ait internet sitesi ülkenin devrimden sonraki ilk Cumhurbaşkanı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

22 Mart 1933 Hemedan doğumlu Beni Sadr, İran'da 1979 yılında gerçekleşen devimin ardından devrimin lideri Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni ile Paris'ten dönen isimler arasındaydı.

Beni Sadr, 5 Şubat 1980 ila 20 Haziran 1981 arasında cumhurbaşkanlığı yaptı.

Daha sonra Humeyni ve rejimle ihtilafa düştüğü için görevden alınan Beni Sadr, 1981'de Paris'e gitti ve o tarihten bu yana orada yaşıyordu.
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