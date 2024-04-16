İran-İsrail gerginliği hava trafiğini felç etti

Lufthansa bugün karar verecek

Havayolu şirketlerinin kriz yönetimleri de düzenli olarak güvenlik durumunun analiz edildiğini duyurdu. İsviçre merkezli Swiss ile Avusturya Havayollarını bünyesinde barındıran Lufthansa Grubu, Tel Aviv, Beyrut ve Erbil kentlerine Pazartesi gecesine dek uçuşları askıya aldı. Lufthansa sözcüsü yaptığı açıklamada, uçuşların Salı günü yeniden başlayıp başlamayacağına bugün öğleden sonra karar verileceğini söyledi.

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