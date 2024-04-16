İsrail'e başka kim yaptırım uyguluyor?

ABD, Fransa ve İngiltere'den yerleşimcilere (göstermelik) yaptırım

Batılı güçler arasında İsrail'i Gazze'deki askerlerini geri çekmeye zorlama ve yerinden edilen Filistinlilere daha fazla insani yardım sağlama amacıyla ekonomik yaptırım fikrini gündeme getiren tek ülke ise Fransa.

Şili İsrail'i havacılık fuarından men etti

Latin Amerika ülkesi Şili'de de hükümet, geçen ay İsrailli şirketlerin 2024 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na (FIDAE) katılmaktan men edildiğini duyurdu. Şili hava kuvvetleri tarafından düzenlenen fuar, Latin Amerika'daki en ünlü havacılık, uzay ve savunma etkinliği olma özelliğini taşıyor. Fuar, 40'ı aşkın ülkeden çok sayıda şirketi bir araya getiriyor.

Arap ülkeleriyle normalleşme askıda

Gazze'deki savaş, başta Arap ülkeleriyle olmak üzere İsrail'in dış ilişkilerindeki normalleştirme süreçlerini de sekteye uğrattı. Örneğin Riyad, İsrail ile ilişkilerini yalnızca İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm hayata geçirildiği takdirde normalleştireceğini söyledi.

BDS hareketi küresel çapta yaptırım istiyor