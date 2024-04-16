Ukrayna 2024'te yenilgiye uğrayabilir, işte muhtemel senaryolar

Geçen yıl Ukrayna'nın karşı saldırısı konusunda büyük beklenti oluşturulmuş, ancak Rus güçlerini ele geçirdikleri topraklardan söküp atamamışlardı. Şimdi de Moskova yaz saldırısına hazırlanıyor.









Harkov

Watling'e göre, Harkov kesinlikle savunmasız.

Donbas

Zaporijya

Savaş öncesi 700 binden fazla nüfusuyla Ukrayna'nın güneyindeki bu şehir de Rus cephe hatlarına tehlikeli bir şekilde yakın ve Moskova için cazip bir hedef.

General Richard Barrons BBC'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bu yıl savaşı kaybetmesinin "ciddi bir risk" olduğunu söyledi.Barrons'a göre bunun nedeni, Ukrayna'nın kazanamayacağını hissetmeye başlaması."Ve bu noktaya gelindiğinde, insanlar savunulamaz olanı savunmak için neden daha fazla savaşmak ve ölmek istesin ki?"Ukrayna henüz o noktada değil. Ama Ukrayna ordusunun mühimmatı, askerleri ve hava savunması kritik derecede azalıyor.Peki bu nasıl olacak ve muhtemel stratejik hedefleri neler olacak?General Barrons'a göre, Rus taarruzunun alacağı şekil oldukça net."Rusya'nın cephe hattını dövdüğünü, topçu, mühimmat ve yeni silahlarla takviye edilmiş insan gücünde bire beş avantaj sağladığını görüyoruz."General Barrons, "Bu yaz bir aşamada Ukrayna hatlarını yarmak için büyük bir Rus saldırısı görmeyi bekliyoruz. Bu gerçekleşirse, Rus güçlerinin Ukrayna ordusunun durduramayacağı bölgelere girmesi muhtemel" diyor.Ama nereye olacağını kestirmek zor.Geçen yıl Ruslar Ukrayna'nın tam olarak nereye saldıracağını biliyordu:Zaporijya'dan güneye, Azak Denizi'ne doğru. Buna göre plan yaptılar ve Ukrayna'nın ilerleyişini başarıyla engellediler.Şimdi ise Rus birlikleri yığınak yapıyor ve Kiev bir sonraki saldırının nereye olacağını kestirmeye çalışıyor.Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI'de kara savaşı alanında kıdemli araştırma görevlisi Jack Watling, "Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu zorluklardan biri Rusların güçlerini nereye konuşlandıracaklarını seçebilmesi" diyor."Bu çok uzun bir cephe hattı ve Ukrayna'nın bu hattın tamamını savunabilmesi gerekiyor."Tabii ki bunu yapamazlar.Watling'e göre "Ukrayna ordusu toprak kaybedecek. Asıl soru şu: Ne kadar ve hangi bölgeler etkilenecek?"Rusya Genelkurmay Başkanlığı muhtemelen bu konuda henüz kesin karar vermiş değil. Ancak seçenekleri genel olarak üç bölgeye ayırmak mümkün.Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Rusya sınırına yakın ve Moskova için cazip bir hedef.Hemen her gün Rus füze saldırılarına maruz kalıyor. Ukrayna ise İHA'ları, seyir ve balistik füzeleri engelleyecek yeterli hava savunmasına sahip değil.General Barrons'a göre, Saldırının ilk hedefi Donbas'tan çıkmak ve Rusya sınırına 29 km mesafedeki Harkov'a yönelmek olacak.Analistlere göre, Harkov düşerse Ukrayna hala ayakta kalabilir ama bu hem moral hem de ekonomi açısından ağır bir darbe olur.Ukrayna'nın doğusunda Donbas olarak bilinen bölge, Moskova destekli ayrılıkçıların "halk cumhuriyeti" ilan ettikleri 2014 yılından bu yana savaş halinde.Rusya 2022 yılında Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etti. Son 18 aydır karadaki çatışmaların çoğu burada yaşanıyor.Ukrayna, Bahmut ve Avdiivka kentlerini elinde tutmak için insan gücü ve kaynak bakımından büyük çaba harcasa da, bu süreçte hem iki kenti hem de en iyi savaşçı birliklerinden bazılarını kaybetti.Kiev, direnişinin Ruslara orantısız bir şekilde yüksek kayıplar verdirdiğini savunuyor.Bu doğru, zira bu bölgelerdeki savaş alanı "kıyma makinesi" olarak adlandırılıyor.Ancak Moskova'nın savaşa çekecek çok daha fazla askeri varken, Ukrayna'nın yok.Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Christopher Cavoli, ABD'nin Ukrayna'ya çok daha fazla silah ve mühimmat göndermemesi halinde, kuvvetlerinin savaş alanında vurulacağı uyarısında bulundu.İnsan gücü önemli. Rus ordusunun taktikleri, liderliği ve teçhizatı Ukrayna'nınkinden daha geri olabilir ama başta topçu gücü olmak üzere sayıca büyük üstünlüğe sahip; bu yıl başka hiçbir şey yapmazsa, Ukrayna güçlerini batıya doğru geri itmeye devam etme ve bölgeyi köy köy ele geçirmeyi seçebilir.Aynı zamanda Rusya'nın ilhak ettiği aynı isimli bölgenin başkenti olması ve şehrin hala Ukrayna yönetiminde özgürce yaşaması nedeniyle Rusya'nın başını ağrıtan bir yer.Ancak Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'nın karşı saldırısı beklentisiyle Zaporijya'nın güneyinde mayın tarlalarıyla yoğun bir savunma hattı oluşturması, şimdi Rusya'nın buradan ilerlemesini zorlaştıracaktır.Mayınları kısmen temizleyebilir ama hazırlıkları muhtemelen tespit edilecektir.Rusya'nın bu yılki stratejik hedefi toprak ele geçirmekten ziyade, sadece Ukrayna'nın mücadele ruhunu kırmak ve Batılı destekçilerini bu savaşın kaybedilmiş bir dava olduğuna ikna etmek olabilir.Araştırma görevlisi Jack Watling Rusya'nın amacının "umutsuzluk hissi yaratmaya çalışmak" olduğuna inanıyor.Watling, "Bu [Rus] saldırısı, her iki taraf için de nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, çatışmayı kesin olarak sona erdirmeyecek" diyor.