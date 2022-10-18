'İran, Rusya konusunda yalan söylüyor'

VOA'nıngöre, Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre bugün yaptığı açıklamada, İran İHA’larının "Rusya tarafından hem askeri hem sivil hedeflere karşı kullanıldıklarına dair kapsamlı kanıtlar" olduğunu ve Tahran'ın Moskova'ya bu tür silahlardan daha fazla satmayı düşünüyor gibi göründüğünü söyledi."Hepiniz bu sabah Kiev'in merkezinde İran'a ait olduğu anlaşılan bir insansız hava aracı saldırısına ilişkin haberleri gördünüz. Ancak İran bu konuda yalan söylemeye devam ediyor. Bu konuda gerçeği söylemediler" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de bugünkü basın brifinginde, İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı tedarik etmesinin, Tahran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal edeceği yönündeki İngiliz ve Fransız değerlendirmelerine, ABD’nin de katıldığını söyledi.Patel, "Bugün erken saatlerde Fransız ve İngiliz müttefiklerimiz İran'ın Rusya'ya bu İHA'ları tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği değerlendirmesini kamuoyuna açıkladılar. Bu bizim de katıldığımız bir husus" diye konuştu.Ukrayna son haftalarda İran yapımı Şahid-136 insansız hava araçlarını kullanan Rus saldırılarının arttığını bildirdi. İran bu İHA'ları Rusya'ya tedarik ettiğini reddederken, Kremlin konuyla ilgili yorum yapmadı.Bir yetkili de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın , bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah iş çıkış saatinde düzenlenen saldırıda İran'a ait insansız hava araçlarının kullanıldığını değerlendirdiğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı İran ile İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD arasında varılan ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırarak İran'ın nükleer silah geliştirmesini zorlaştıran ve uluslararası yaptırımları kaldıran anlaşmayı tasdik ediyor.Karar uyarınca 2020 Ekim ayına kadar konvansiyonel silah ambargosu uygulanacaktı. ABD'yi 2018'de anlaşmadan çıkaran eski başkan Donald Trump yönetiminin silah ambargosunu uzatma çabalarına rağmen Güvenlik Konseyi bunu reddederek İran'ın silah ihracatına yeniden başlamasının önünü açmıştı.