İran yine kış ortasında doğalgaz vanasını kapattı

İşte Erdoğan Aktaş'ın o yazısı:





Sanayi kuruluşlarına Enerji Bakanlığı’ndan ‘Doğalgaz tüketimini düşürün’ uyarısı





İran'ın ulusal gaz şirketinin, teknik bir arızayı neden göstererek, Türkiye'ye gaz akışını 10 gün boyunca durdurması, sanayi kuruluşlarını vurdu.

Ayrıca bakanlığın talimatına uyulmaması durumunda sanayici, yüzde 60'ı geçtiği her birim için cezalı tarifeden fatura ödemek sıkıntısı ile karşı karşıya kalacak.









İran tarafından yapılan bildirimde, Gürbulak noktasından Türkiye’ye doğalgaz arzının “mücbir sebepten” dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtilmişti.Türkiye'nin doğalgaz ihtiyaç dengesini etkileyecek olan bu duruma karşı Enerji Bakanlığı, özellikle sanayi kesimini derinden sarsacak bir önlem aldı.Enerji Bakanlığı, “Kullanıcı Birliklerine” yönelik gönderdiği “GİZLİ” ibareli yazıda, “Ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur” denilerek, 21/01/2022 tarihinde ve saat 08.00'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar, doğalgaz tüketiminin yüzde 40 azaltılmasını emrediyor.Tüketici Birliklerine gönderilen bu talimat şöyle devam ediyor: (Yaptığım alıntıda Türkçe hataları bana ait değildir. Aynen Enerji Bakanlığı tarafından gönderilen talimattaki gibi aktarıyorum)“Sözleşmede yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarı'nın ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.Söz konusu doğalgaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz.”Bu talimatın iletilmesinin ardından, üretimde yoğun olarak doğalgaz kullanan sanayii kuruluşları panik yaşayarak, Enerji Bakanlığı ve Botaş yetkililerine ulaşmaya çalıştı.Çünkü özellikle son zamanlarda sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek orandaki zam, üreticileri zor duruma sokmuştu.Bu kısıntı durumu başta cam, demir-çelik, kimya, gıda, çimento ve seramik sektörü olmak üzere önemli sektörlere darbe vuracak gibi görünüyor.Konuştuğum iş insanları, sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, üzerine böylesi bir kesintinin gelmesiyle çok daha büyük sorunlar yaşayacaklarını ifade ediyor.Bu durumda sanayi kuruluşları Enerji Bakanlığı'nın gönderdiği talimatı dikkate alıp, doğalgaz kullanımını yüzde 40 düşürmek zorunda.