Samanyolu Haber /Ekonomi / İran yine kış ortasında doğalgaz vanasını kapattı /20 Ocak 2022 11:26

İran yine kış ortasında doğalgaz vanasını kapattı

Sözcü yazarı Erdoğan Aktaş, İran'ın doğalgfaz vanalarını kapattığını ve Botaş'ın sanayi kuruluşlarını 'Doğalgaz tüketimini düşürün' diye uyardığını yazdı. Kesinti depreminin konutlara yansıması an meselesi.

SHABER3.COM

İşte Erdoğan Aktaş'ın o yazısı:

Sanayi kuruluşlarına Enerji Bakanlığı’ndan ‘Doğalgaz tüketimini düşürün’ uyarısı


İran'ın ulusal gaz şirketinin, teknik bir arızayı neden göstererek, Türkiye'ye gaz akışını 10 gün boyunca durdurması, sanayi kuruluşlarını vurdu.

İran tarafından yapılan bildirimde, Gürbulak noktasından Türkiye’ye doğalgaz arzının “mücbir sebepten” dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin doğalgaz ihtiyaç dengesini etkileyecek olan bu duruma karşı Enerji Bakanlığı, özellikle sanayi kesimini derinden sarsacak bir önlem aldı.

Enerji Bakanlığı, “Kullanıcı Birliklerine” yönelik gönderdiği “GİZLİ” ibareli yazıda, “Ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur” denilerek, 21/01/2022 tarihinde ve saat 08.00'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar, doğalgaz tüketiminin yüzde 40 azaltılmasını emrediyor.

Tüketici Birliklerine gönderilen bu talimat şöyle devam ediyor: (Yaptığım alıntıda Türkçe hataları bana ait değildir. Aynen Enerji Bakanlığı tarafından gönderilen talimattaki gibi aktarıyorum)

“Sözleşmede yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarı'nın ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğalgaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz.”

Bu talimatın iletilmesinin ardından, üretimde yoğun olarak doğalgaz kullanan sanayii kuruluşları panik yaşayarak, Enerji Bakanlığı ve Botaş yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

Çünkü özellikle son zamanlarda sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek orandaki zam, üreticileri zor duruma sokmuştu.

Bu kısıntı durumu başta cam, demir-çelik, kimya, gıda, çimento ve seramik sektörü olmak üzere önemli sektörlere darbe vuracak gibi görünüyor.

Konuştuğum iş insanları, sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, üzerine böylesi bir kesintinin gelmesiyle çok daha büyük sorunlar yaşayacaklarını ifade ediyor.

Peki ne olacak?

Bu durumda sanayi kuruluşları Enerji Bakanlığı'nın gönderdiği talimatı dikkate alıp, doğalgaz kullanımını yüzde 40 düşürmek zorunda.

Ayrıca bakanlığın talimatına uyulmaması durumunda sanayici, yüzde 60'ı geçtiği her birim için cezalı tarifeden fatura ödemek sıkıntısı ile karşı karşıya kalacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran yine kış ortasında doğalgaz vanasını kapattı Sonraki Haber >>

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:49